東京時間10:26現在 東京金先物DEC 26月限（TOCOM） 1グラム＝27465.00（-1032.00-3.62%） ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝5359.80（+5.00+0.09%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 国内市場は急反落。ニューヨーク市場が利益確定の売りから急落したことが重し。ただ、米国のイラン攻撃が近いと見られていることが安全資産の下値を支えている。 MINKABU PRESS