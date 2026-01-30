東京時間10:26現在 ＮＹ原油先物3 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝65.05（-0.37-0.57%） 時間外取引でニューヨーク原油は反落の動き。米国のイラン攻撃が警戒されるなか、トランプ米大統領がイランとの対話を計画していると発言したことが重しとなっている。 MINKABU PRESS