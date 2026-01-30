次期FRB議長候補にウォーシュ元FRB理事が急上昇、木曜日にホワイトハウスで目撃 トランプ米大統領は米国時間30日午前に次期FRB議長を発表するとしているが、ここに来てウォーシュ元FRB理事の確率が急上昇している。オッズは前日の50％未満から80%に急上昇。 トランプ氏はまだ明かしていないが、ケビン・ウォーシュ氏が最有力候補の一人であると考えられている。CNN記者によると、発表前日である木曜日にウ