米株価指数先物時間外取引下げ拡大、次期FRB議長にウォーシュ氏予想高まる 東京時間10:52現在 ダウ平均先物MAR 26月限48932.00（-238.00-0.48%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6955.50（-37.25-0.53%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限25810.00（-189.25-0.73%） ウォーシュ氏は長年タカ派的姿勢を示してきたため、次期FRB議長にウォーシュ氏ならドルと国債は急上昇する可能性がある。