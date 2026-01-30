CRAVE qdcブランド10周年を記念し、日本国内代理店であるアユートとqdcが共同企画/開発したコンセプトIEMシリーズの特別なハイエンドイヤフォン「CRAVE」(クレイブ)が、2月6日に発売される。価格は550,000円。 CRAVEは、「飽くなきサウンドへの渇望」というテーマを掲げ、qdcの独自IEMテクノロジーの粋を結集した、トライブリッド15ドライバー搭載したイヤフォン「EMPRESS」のドライバ}