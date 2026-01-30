いよいよはじまるトキとヘブンの家族生活NHK連続テレビ小説『ばけばけ』では、第16週「カワ、ノ、ムコウ。」（1月19日〜23日放送）で、松野トキ（高石あかり）とレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）の夫婦が一躍、時の人になった。そればかりか、トキの養父母の司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）までが、街を歩くだけで注目されるようになった。【写真を見る】ミニスカートから“生足”が…「朝ドラとは別人」のような