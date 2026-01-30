ロッテは３０日、ネフタリ・ソト内野手が今季から主将に就任したことを発表した。助っ人では異例のキャプテン就任で、球団では１９９８年にフランコが務めて以来、２８年ぶりとなった。ソトは球団を通じて「チームの勝利に最大限貢献し、最高のシーズンを送りたいです。チームとして必ず優勝するという目標をみんなで持ち、しっかりと良い準備をキャンプからしたいと思います。とにかく勝つしかないです。チーム、ファンのため