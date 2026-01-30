◆米女子プロゴルフツアーヒルトングランドバケーションズ・チャンピオンズ第１日（２９日、フロリダ州レークノナ・クラブ＝６６２４ヤード、パー７２）今季開幕戦の第１ラウンドが行われ、大会初出場の岩井明愛（あきえ、ホンダ）は６バーディ、３ボギーで３アンダーの６９で回り、首位と３打差の８位と好発進した。岩井明は前半の１１番パー５でバーディー発進。１２番でボギーをたたいたが、１３番パー３でバウンスバッ