美と美の激しいぶつかり合いだ。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月29日の第1試合でU-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）とKADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）という、リーグの中でも高い人気を誇る美女雀士2人が、プライドをかけためくり合いを展開。決着の瞬間に「掴んだ」「声出た」とファンも興奮。競り勝った勝者の横顔にも注目が集まった。【映像】美女対決！瑞原明奈、会心の上がりに口角が上がる瞬間場面は南2局1