チャンネル登録者数数百万人を誇る人気YouTuber・平成フラミンゴのRIHOが、女芸人No.1決定戦「THE W」に出場していたという意外な過去を告白。当時のコント映像が公開されると、スタジオは驚きと笑いに包まれた。【映像】人気YouTuberがTHE Wで披露したネタ1月29日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。