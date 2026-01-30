ミュージシャンGACKT（52）が30日、X（旧ツイッター）を更新。指先をキレイに整えるようになった出来事についてつづった。GACKTは「手が美しいと思う『50代男性俳優』ランキング！2位『竹野内豊』を抑えた1位は？」との見出しが付けられた記事を引用。自身が1位に選出されたことを受け「確かに、ボクは指先を綺麗にしている。それは食事の時、相手がボクの手元にどうしても目が行くからだ。清潔感を出したいわけじゃない。日常的に