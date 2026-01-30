巨人の坂本勇人内野手（37）が30日、宮崎での合同自主トレに参加した。前日29日は、体調不良の影響で大事を取って静養していたが、この日は室内練習場でウオーミングアップとキャッチボールを実施。その後はノックに加え、ティーやフリー打撃を行い、元気な姿を見せた。