ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が30日までに、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。深紅のノンショルダーハイレグ水着姿を公開。「私が一緒にいるよ」とつづり、部屋で一緒に過ごしているパートナーのような雰囲気を漂わせた。胸元が大胆に露出されているだけでなく、おなかや腰の部分がシースルーで透け、くびれも際立つデザインだ。ファンやフォロワーからも「魅惑のボディ」「本当にビュー