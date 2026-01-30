2025年の有効求人倍率について、前の年から0.03ポイント減少した1.22倍だったと発表しました。2年連続で低下しています。【映像】有効求人倍率が2年連続の低下厚労省によりますと、仕事を求める人1人あたりに何件の求人があるかを示す有効求人倍率について、2025年の平均は1.22倍で前の年と比べて0.03ポイント減少しました。2年連続での低下となっています。低下の原因について厚労省は、「求人数の減少が影響している。企業