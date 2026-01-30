1月30日 公開 【拡大画像へ】 白泉社は1月30日、同社のWebサイト「ヤングアニマルWeb」にて、東雲うみさんのグラビア「フェチの距離」を公開した。 公開されたグラビアでは、東雲うみさんがフェチ心を刺激する危げなポーズを披露している。ほんの少しの背徳感を感じる、表情、仕草、ボディラインを堪能できる。 □「ヤングアニマルWeb」東雲うみさんのグラビアページ (C)東雲う