住友金属鉱山が６日続伸。株価は初の１万円台に乗せた。ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）で２９日に金先物４月物は、前日比１４．６ドル高の１トロイオンス＝５３５４．８ドルと上昇。時間外取引では一時５６２６．８ドルをつけ最高値を更新している。トランプ米大統領がイランの反政府デモ支援のため、治安部隊や指導者を標的にした攻撃を含めたさまざまな選択肢を検討している、と伝わるなか地政学リスクの高