瀬戸内地方は、海沿いで晴れていますが内陸ではおおむね曇りで、雪の降っているところがあります。昼過ぎ以降も雲が広がりやすく、中国山地沿いで雪が降る見込みです。海沿いでは空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。日中の最高気温は岡山と高松で8度、津山で7度でしょう。29日よりもやや低い気温になります。 31日もおおむね曇りになり、岡山県北部では昼前まで雪の降るところがある見通しです。朝の