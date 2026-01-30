野村総合研究所は大幅安。２９日取引終了後、第３四半期累計（２５年４～１２月）連結決算を発表。売上高は６０２３億３３００万円（前年同期比６．０％増）、営業利益は１１８７億８０００万円（同１６．０％増）だった。企業のデジタル化需要が引き続き追い風となった。国内事業におけるシステム開発案件の活況や運用サービスの増加による収益性向上に加え、前年同期に発生した一時費用の剥落などが寄与した。決算