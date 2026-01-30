午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０２９、値下がり銘柄数は５１０、変わらずは５５銘柄だった。業種別では３３業種中２５業種が上昇。値上がり上位には石油・石炭、医薬品、電気・ガス、不動産など。値下がりで目立つのは非鉄金属、精密機器、建設など。 出所：MINKABU PRESS