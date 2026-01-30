東海東京フィナンシャル・ホールディングス [東証Ｐ] が1月30日午前(11:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比11.2％増の144億円に伸びた。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比30.2％増の73.4億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の20.8％→22.6％に上昇した。 株探ニュース