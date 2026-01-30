日本の百貨店業界の売上高が昨年、5年ぶりにマイナス成長となった、と中国メディアが百貨店協会のデータを引用して伝えた。その要因としては高市早苗首相の「台湾有事発言」を受けた訪日中国人客の減少を挙げた。2月の春節（旧正月）を控え、中国外交部は訪日自粛を通知。百貨店業界には逆風となりそうだ。日本百貨店協会が1月23日発表した2025年の全国売上高概況によると、全体の売上高は総額5兆6754億円で、既存店ベースで前年比