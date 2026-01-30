中国商務部の何詠前報道官は1月29日の定例記者会見で、中国商務部とフィンランド経済雇用省が「中国・フィンランド企業協力革新委員会の作業強化に関する覚書」を締結し、同委員会の第6回会合を共催したと説明しました。会合には両国から企業50社以上が参加し、イノベーション、グリーン経済、デジタル化などの分野における協力の可能性について活発な議論を行い、鉱山、機械、医療、製紙、グリーン建築などの分野で多くのビジネス