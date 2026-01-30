チョコレートを贈る相手の内訳調査会社インテージ（東京）が30日発表した2026年のバレンタインデーに関する意識調査によると、チョコレートを「渡す予定はない」と回答した女性が42.8％に上り、昨年と比べ4.0ポイント増加した。物価高を背景に家族や職場向けを中心に贈答用のチョコレートを買い控える動きが強まっている。調査は14〜19日に全国の15〜79歳の女性モニター約2500人を対象に実施。贈る相手を尋ねたところ家族は前