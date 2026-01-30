《K-POP版 “スポ根” ドラマ》というキャッチコピーに偽りなし。“スポ根” と言えば、昭和や平成前期に流行ったジャンルだが、たしかに中村倫也主演の金曜ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系）は、“スポ根” のノリやストーリーを踏襲している。それを好意的に解釈すれば、「かつての王道」「古きよき定番」と表現できるのだろう。だが、申し訳ないが、筆者視点ではベタなシーンのオンパレードで、古臭いドラマだと感じてしまった