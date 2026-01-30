Image: ELECOM 対面の人に推しがバレちゃうけどね。折りたたみ式のガラケー時代から、好きな画像を待ち受けとして使ってきた私たち。この文化はスマホにも引き継がれ、今ではロック画面と壁紙で別々の画像が楽しめます。それはディスプレイがあるからこそできるわけで、電話の裏側は何もなし。シールでデコったり、透明ケースの内側に印刷物を挟むくらいしかできません。だったら、背面にも