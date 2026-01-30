原告の社会的評価を低下させるもの衆議院選が１月27日に公示され、本格的な選挙戦が始まった。候補者がさまざまな主張を繰り広げるなか、司法からある大きな見解が示されたことが話題となっている。昨年、元兵庫県議への名誉毀損容疑で逮捕・起訴され勾留中の『NHKから国民を守る党』党首である立花孝志被告（58）に対し、１月22日に東京地裁は、菅野完氏（51）に対する名誉毀損での損害賠償請求裁判において88万円の賠償を命じた