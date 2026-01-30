「3000円入金すると8000万円振り込まれます」という詐欺から、高齢男性を救ったのは、コンビニエンスストアの店員でした。 【写真を見る】｢3000円入金すると8000万円｣ 電子マネー買いに来た高齢男性の詐欺被害防いだコンビニ店員に感謝状 ｢詐欺撲滅に邁進したい｣ 愛知･豊田市 愛知県警の豊田警察署から感謝状を贈られたのは、「ファミリーマート」豊田市役所店の店長･松下美津子さんと、店員の小野美紀さんで