「1月31日から、4都市を回る座長公演『氷川きよし特別公演』が東京・明治座でスタートします。同公演は、コンサートと芝居の2本立てですが、芝居パートでは、島崎和歌子さん（52）と中島唱子さん（59）がダブルキャストで出演します。2人は、氷川さんの古い友人で、本人から直接オファーされたそうです」（芸能関係者）活動休止から復帰して以降、“命ある限り、歌い続けたい”と意気込む氷川きよし（48）。’25年の年末も大忙しで