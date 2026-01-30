アニメ映画『ベルサイユのばら』（ベルばら2025年1月公開）の公開1周年を記念し、【billboard classics 劇場アニメ『ベルサイユのばら』シンフォニックコンサート2026】が、2026年9月6日に東京国際フォーラム ホールAで開催されることが決定した。【動画】声優たちが宝塚歌劇風に歌う！公開された『ベルばら』歌唱シーン映像同公演では、劇場アニメのために作られた数々の楽曲をオーケストラアレンジで演奏。作品世界を彩っ