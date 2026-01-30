お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（54）が30日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。アメリカンドッグへの苦手意識を明かした。今回はおでんをつまみに、相方の博多華丸とお酒を楽しむことに。華丸から「からしいる？」と問われた大吉は「私はいらん。からしとは距離を置いてる」と語った。マスタードについても「なくても」問題ないという。そこからアメリカンドッグの話になり「私、食べないよあれ