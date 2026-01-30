アメリカのファーストレディ、メラニア夫人のドキュメンタリー映画が30日から公開されるのに先立ち、トランプ大統領出席のもと、映画の上映会が行われました。映画「メラニア」は、トランプ大統領の就任式までの20日間をファーストレディの視点で描いたドキュメンタリー映画です。アメリカトランプ大統領「とても意味のある映画だと思う。ホワイトハウスの生活が描かれている」映画は30日から日本を含め世界各国で同時公開されま