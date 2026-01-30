グローバルボーイズグループ・TREASUREが、2月11日に京セラドーム大阪でライブ『2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] SPECIAL in KYOCERA DOME OSAKA』のFINAL公演を開催する。同公演が、ライブ・イベント配信専門プラットフォーム「sheeta Live Stream」で国内独占生中継されることが30日、発表された。【写真】激アツ！ドヨンに抱き着くヒョンソクTREASUREは、YG ENTERTAINMENT所属の10人組ボーイズグループ。メンバーは、CHOI