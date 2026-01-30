［直前診断］ ＜３＞フィギュアスケートアルペンスキーミラノ・コルティナ冬季五輪は来月６日の開幕が目前に迫っている。最後の調整を進める各競技の日本代表の選手やチームの仕上がり具合などをチェックする。「それぞれの選手にチャンスある」混戦の女子は、五輪３度目出場の坂本花織（シスメックス）が表彰台を狙う。昨秋のグランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦ＮＨＫ杯で今季世界最高の２２７・１８点をマーク。今年に入っ