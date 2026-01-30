DeNAは、京浜急行電鉄と共同で推進してきたBリーグ・川崎ブレイブサンダースのホームアリーナを含む複合エンターテインメント施設建設プロジェクトの名称を「Kawasaki Arena-City Project（アリーナシティプロジェクト）」に決定。パートナー企業とともに、アリーナとその周辺地域を中心とした街づくりを一体的に行なうが、その第1弾として、味の素と三菱化工機とのパートナーシップを締結。その新パートナーシップ締結発表会が2