北秋田市の一部地域で午前10時半ごろから停電しています。東北電力ネットワークによりますと、北秋田市の上杉地区の約80軒、七日市地区の約30軒、米内沢地区の約90軒で停電しています。停電が起きたのは午前10時26分ごろで、現在、原因を調査中です。復旧の見通しなどはわかっていません。