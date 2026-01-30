現在、プレミアリーグで5戦勝利なしとなっているリヴァプール。6位まで順位を落としてしまい、アルネ・スロット監督への不信感は高まっている。そんななか、前監督ユルゲン・クロップ氏がアンフィールドへ戻ってくることがわかった。現地時間3月28日にアンフィールドで行われるドルトムントとのレジェンドマッチで、監督を務めるケニー・ダルグリッシュ氏の副官としてチームの指揮をサポートすることになった。在任期間中に7つのタ