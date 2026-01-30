岡山の路面電車「環状」に岡山市は2026年1月26日、市街の路面電車である岡山電気軌道の路線を延伸する事業計画案がまとまったと発表しました。【写真・地図で見る】これが「岡山電気軌道の新ルート」完成イメージですこの計画では、岡山電気軌道「東山線」の大雲寺前電停と、同「清輝橋線」の西大寺町電停の間をつなぐ600mの「ハレノワ線（仮称）」を整備し、東山線と清輝橋線をつないで環状線を形成します。ハレノワ線は岡山