日本海側で大雪になっている一方、関東では少雨と乾燥が続いています。ここ1か月間に降った雨の量は東京では7.5ミリ、横浜は6.0ミリで、いずれも平年の1割程度と少なくなっています。千葉においては、1か月間でわずか1.5ミリしか雨が降っておらず、平年の2％。これだけ雨が降らないと空気が潤うわけもなく、乾燥も深刻な状況です。今後の予報をみても、東京は来月中頃にかけて晴れマークばかりが並んでいます。気温は変化がありま