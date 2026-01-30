巨人のエルビス・ルシアーノ投手（２５）が３０日、１軍の宮崎合同自主トレでブルペン入りした。マウンドの傾斜を使って入念にシャドーピッチングを繰り返した後、トラックマンでデータ計測できるマウンドに移動し、データを確認しながら熱投した。ドミニカ共和国出身のルシアーノは２０００年２月１５日生まれ。ブルージェイズ時代の２０１９年に球団史上最年少の１９歳１か月でのメジャーデビューを果たして注目を集めた。