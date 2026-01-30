巨人の１軍宮崎合同自主トレが３０日、キャンプ地の宮崎で行われた。３日目のこの日は最終日。投手陣では石川達也投手、森田駿哉投手、赤星優志投手、西舘勇陽投手が３日連続でブルペン入り。今季のさらなる飛躍を目指す４投手が３連投で、キャンプインに向けて順調な仕上がりを披露した。