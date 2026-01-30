第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で始まった。一般枠３０校と２１世紀枠２校が選出され、午後に発表される。委員会の前には、２１世紀枠推薦校の推薦理由説明会を開催。９地区の担当者が候補校についてプレゼンテーションを行った。秋の宮城県大会３位で東北大会に出場した名取北（宮城）は東日本大震災で失われた海岸防災林の再生活動に参加。「野球用語