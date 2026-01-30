法務省＝東京・霞が関成人の間での売買春を規制する売春防止法について、「買う側」に対する処罰の是非を議論するため、法務省が3月ごろに有識者検討会を設置する方針を固めたことが30日、関係者への取材で分かった。現行法は売る側への処罰規定がある一方、買う側を罰する規定がない。国会で問題視する声が上がり、法務省内で検討が進められていた。1956年制定の売春防止法は、「売春は人としての尊厳を害し、社会の善良の風