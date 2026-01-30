雪に覆われるウクライナ首都キーウ＝26日/Efrem Lukatsky/AP（CNN）トランプ米大統領は、ウクライナが厳しい寒さに見舞われていることから、ロシアのプーチン大統領が首都キーウを含む主要都市への攻撃を1週間停止することで合意したと主張した。トランプ氏は29日、ホワイトハウスで行われた閣議でこの主張を展開したが、ロシア側はこれを確認していない。トランプ氏は閣議でウクライナが直面している「極寒」に触れ、「プーチン大