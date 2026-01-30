BTSのJ-HOPEが、カムバックを目前に控え、自身の近況を報告した。1月29日、J-HOPEは自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】J-HOPE、日本人俳優と2SHOT公開された写真には、彼らしいハイセンスな日常のワンシーンから、カムバック準備に余念がない練習室の風景まで、多彩な姿が収められており、ファンの視線を釘付けにしている。なかでもファンを特に熱狂させたのは、メンバーのVとJUNG KOOKの姿だ。写真の