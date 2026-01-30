太原市の九竜国際スキー場でスノーボードを楽しむ子ども。（２０２５年１２月２０日撮影、太原＝新華社記者／李元昊）【新華社太原1月30日】中国では、スキーやスノーボードなどウインタースポーツ人気が高まっている。山西省太原市にある九竜国際スキー場の練習エリアで、陳星如（ちん・せいじょ）さんは、コーチの指導を受けながらスキーのバランス感覚と滑走を練習する6歳の息子に付き添っていた。隣の中級コースでは、8歳の