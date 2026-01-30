大分県の由布市選挙管理委員会は２９日、衆院選大分２区の期日前投票所全３か所で投票記載台に掲示した候補者名が誤っていたと発表した。市選管によると、自民党前議員・広瀬建候補（５２）の名前を「健」としていた。訂正されるまでに計１１３人が投票したという。記載の誤りで疑問票になった場合は開票管理者が効力を判断する。２９日午前、ゆふいんラックホールの期日前投票所の来場者が指摘。ほかの２か所も含めて直ちに