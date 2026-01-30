【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は２９日の閣議で、ロシアのプーチン大統領に対し、厳しい寒さが続くウクライナの首都キーウなどへの攻撃を１週間停止するよう求めたと明らかにした。トランプ氏は、プーチン氏が「同意した」と説明したが、攻撃は続いているとの情報もあり、実効性は不透明だ。トランプ氏は「私は個人的にプーチン氏に対し、１週間キーウやその他の都市、町を攻撃しないよう要請した」と述べ、す