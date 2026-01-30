アメリカのトランプ大統領は29日、FRB＝連邦準備制度理事会のパウエル議長の後任人事を、30日の朝発表すると明らかにしました。トランプ大統領は29日夜、記者団に「あす30日の朝、FRB議長を発表する」と語りました。現在のパウエル議長が5月に任期満了を迎える中、選考を主導するベッセント財務長官は「4人の候補者がいる」としています。アメリカメディアは、資産運用大手の幹部リック・リーダー氏、ホワイトハウスの国家経済会議