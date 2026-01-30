俳優の工藤阿須加（34）が、29日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。元プロ野球投手で元ソフトバンク監督の父、工藤公康氏（62）について話した。事前取材のVTRの中で、インタビューをしたファーストサマーウイカ（35）が「子どものころ、しつけとか厳しかったですか？」と聞くと、「厳しい時、ほんと厳しかったですね。ずっと言われていたのは礼儀、あいさつ、態度。目上の方に対してもそうですし。だ