森林と雪原からなる「林海雪原」を横断したり、白く輝く霧氷の木々が両岸に続く川をボートで下ったり、頂上のカルデラ湖「天池」の雪景色を楽しんだり、ログハウスのオンドルの上で寝たりと、冬の吉林省長白山を訪れると、童話の中のような美しい氷と雪の世界を存分に楽しむことができる。長白山の奥地に位置する白山市は、延々と連なる山々に抱かれているようなたたずまいの都市だ。その森林率は84．6％で、中国の地級市（省と県